Motociclista morre atropelado por carro de luxo na Avenida 85

Um motociclista morreu atropelado por um carro de luxo na Avenida 85, no Setor Bueno, em Goiânia (GO). O homem, de 53 anos, seguia pela faixa de ônibus quando foi atingido por uma caminhonete, que entrou de uma vez na pista.

A motorista do veículo, de 43 anos, permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Segundo informações, o acidente ocorreu quando ela tentou acessar um estacionamento privado que fica no lado direito da via.

A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente.