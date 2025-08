Motociclista quebra nariz ao colidir com carreta estacionada em Trindade (GO) Segundo informações, o veículo pertence a um morador e está sempre no mesmo local Goiás Record|Do R7 04/08/2025 - 20h14 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h14 ) twitter

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista colidiu com uma carreta estacionada em Trindade (GO). Segundo informações, a carreta pertence a um morador e está sempre no mesmo local. O motociclista sofreu uma fratura no nariz e foi levado ao hospital.