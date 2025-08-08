Motorista ataca van da prefeitura após engavetamento na BR-153 O veículo, da Prefeitura de Hidrolândia (GO), estava levando pacientes para um tratamento de saúde em Goiânia (GO) Goiás Record|Do R7 08/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista atacou uma van da Prefeitura de Hidrolândia (GO) após o veículo provocar um engavetamento na BR-153. Irritado, ele usou uma chave de roda para quebrar as janelas da van, que estava levando pacientes para um tratamento de saúde em Goiânia (GO). Os passageiros do veículo, entre eles crianças e idosos, ficaram muito assustados com a situação. O agressor foi contido por outros motoristas e a PRF foi acionada.