Motorista bêbado é preso com latinha na mão Indivíduo foi abordado pela polícia e se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para o presídio de Abadia de Goiás (GO)

Goiás Record|Do R7 29/01/2025 - 14h17 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share