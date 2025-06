Motorista de aplicativo aceita corrida e é sequestrado por criminosos em Anápolis (GO) O motorista tentou reagir, mas acabou sendo golpeado com uma faca e tendo um dos punhos quebrados Goiás Record|Do R7 10/06/2025 - 20h48 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h48 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi sequestrado em Anápolis (GO) após aceitar uma corrida solicitada por uma mulher. Ao chegar no local, quatro homens armados entraram no carro e anunciaram o assalto. O motorista tentou reagir, mas acabou sendo golpeado com uma faca e tendo um dos punhos quebrados. Depois, ele foi abandonado em uma estrada de terra. A polícia trabalha para identificar os criminosos.