Motorista de aplicativo é perseguida no setor Pedro Ludovico Veículo estava com duas passageiras que se envolveram em uma briga de bar momentos antes Goiás Record|Do R7 22/01/2025 - 14h37 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h37 )

Uma motorista de aplicativo que levava duas passageiras foi perseguida por um carro, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).

O homem que dirigia o carro bateu três vezes na traseira do veículo da vítima. A suspeita é que ele estava perseguindo as passageiras do carro de aplicativo. Uma delas chegou a informar, em um boletim de ocorrência (BO), que havia se envolvido em uma briga em um bar, momentos antes.

Além do susto, o prejuízo causado pelas batidas foi de R$3 mil. A motorista espera que o homem seja identificado e responsabilizado.