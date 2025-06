Mulher desaparece com os filhos pequenos em Aparecida (GO) Jaqueline Batista da Silva saiu de casa no final de maio e não deixou pistas sobre para onde foi Goiás Record|Do R7 26/06/2025 - 20h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h42 ) twitter

Uma mulher de 29 anos desapareceu com os dois filhos pequenos em Aparecida (GO), deixando a família em desespero. Jaqueline Batista da Silva saiu de casa no final de maio, após apresentar sinais de nervosismo. Ela descartou o chip do celular e não deixou pistas sobre para onde foi. A polícia não investiga o caso por não haver crime aparente. A família pede ajuda para localizá-los.