Mulher é feita de refém pelo ex-companheiro e vive momentos de terror Caso aconteceu em Anápolis (GO). A vítima ficou 4 horas rendida pelo homem, que estava armado com um faca Goiás Record|Do R7 29/01/2025 - 14h16 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h16 )

Em Anápolis (GO), um homem foi preso após ameaçar e fazer a ex-mulher de refém. O indivíduo invadiu a casa da vítima e a rendeu com uma faca. A polícia foi acionada e as negociações duraram cerca de 4 horas. De acordo com informações, o suspeito afirmou que iria matar a vítima e depois tirar a própria vida. A motivação do crime seria que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A mulher, que ficou muito assustada, foi levada para uma unidade de saúde. Ela já havia procurado a delegacia outras vezes e tinha uma medida protetiva contra o homem. O indivíduo foi preso e encaminhado para um presídio.