Mulher internada à força pela própria família conta detalhes do que passou

A RECORD conversou com a servidora pública de 28 anos que foi sequestrada e internada em uma clínica psiquiátrica irregular em Goiás

Goiás Record|Do R7

A RECORD conversou com a servidora pública de 28 anos que foi sequestrada e internada à força em uma clínica psiquiátrica irregular em Goiás. A internação aconteceu a mando da mãe e da irmã da vítima e teve como objetivo impedi-la de participar de uma audiência sobre o patrimônio familiar. A polícia prendeu seis pessoas, incluindo as duas suspeitas.

