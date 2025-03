Multa por focos de mosquito da dengue pode chegar a R$36 mil Apesar do valor elevado, muitos moradores resistem à entrada de agentes de saúde em suas residências Goiás Record|Do R7 20/03/2025 - 12h55 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h55 ) twitter

Em Goiânia (GO), a multa para quem mantém focos do mosquito da dengue pode chegar a R$36.000. Apesar do valor elevado, muitos moradores resistem à entrada de agentes de saúde em suas residências.

Desde janeiro, 180 locais foram autuados e 58 multados por não eliminarem criadouros. A cidade já confirmou quase 5.000 casos de dengue em 2025, com 14 óbitos em investigação.

A prefeitura alerta que, apesar de realizar mutirões contra o mosquito da dengue, a responsabilidade individual da população é crucial.