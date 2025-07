Músico morre após levar pancada na cabeça no Mercado da 74, em Goiânia Ricardo Ferreira da Silva, conhecido como ‘Ricardinho Black’, era descrito como alegre e avesso a brigas Goiás Record|Do R7 30/06/2025 - 20h38 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h38 ) twitter

O músico e barbeiro Ricardo Ferreira da Silva, conhecido como ‘Ricardinho Black’, morreu após sofrer uma agressão no Mercado da 74, em Goiânia (GO). Ricardo, descrito como alegre e avesso a brigas, entrou em coma após uma pancada na cabeça e faleceu, deixando um filho de 12 anos. A família do músico, que é de Rio Verde (GO), busca justiça e respostas sobre o incidente.