Nutricionista responsável por fisiculturista que morreu será ouvido pela polícia De acordo com o Conselho Regional de Nutrição, o nutricionista está com o registro cancelado e não poderia exercer a profissão Goiás Record|Do R7 27/03/2025 - 14h37 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A esposa do fisiculturista goiano que faleceu durante a preparação para um campeonato confirmou à polícia que a morte foi causada por anabolizantes. Segundo ela, Marcos Antônio Moraes Paz, de 32 anos, estava usando medicamentos veterinários, entre eles uma pomada para bronquite de cavalos.

A suspeita da família é de que os remédios e anabolizantes eram fornecidos pelo nutricionista de Marcos, com quem o atleta se consultava desde 2019. De acordo com o Conselho Regional de Nutrição, o nutricionista está com o registro cancelado e não poderia exercer a profissão. Ele será ouvido pela polícia nos próximos dias.