Onça parda assusta moradores e ataca galinheiros em Nova Veneza (GO) Câmeras de segurança registraram imagens do felino em ação durante a madrugada Goiás Record|Do R7 16/05/2025 - 20h39 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma onça parda tem causado preocupação entre os moradores de Nova Veneza (GO). Câmeras de segurança registraram imagens do felino em ação, durante a madrugada, atacando um galinheiro. Um dos fazendeiros da região, Odair, relatou encontros diretos com a onça, que já causou prejuízos ao devorar diversos animais, incluindo bezerros.