Operação do Detran remove veículos abandonados na Vila Canaã (GO)
A ação visa combater problemas de saúde pública, segurança e urbanismo, como a proliferação de dengue e o acúmulo de lixo
O Detran de Goiás, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma operação na Vila Canaã (GO) para remover cerca de 25 veículos abandonados. A ação visa combater problemas de saúde pública, segurança e urbanismo, como a proliferação de dengue e o acúmulo de lixo. Os proprietários têm 30 dias para recuperar os veículos antes que sejam leiloados.