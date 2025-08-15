Operação do Detran remove veículos abandonados na Vila Canaã (GO) A ação visa combater problemas de saúde pública, segurança e urbanismo, como a proliferação de dengue e o acúmulo de lixo Goiás Record|Do R7 14/08/2025 - 21h05 (Atualizado em 14/08/2025 - 21h05 ) twitter

O Detran de Goiás, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma operação na Vila Canaã (GO) para remover cerca de 25 veículos abandonados. A ação visa combater problemas de saúde pública, segurança e urbanismo, como a proliferação de dengue e o acúmulo de lixo. Os proprietários têm 30 dias para recuperar os veículos antes que sejam leiloados.