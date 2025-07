Operário mata colega a tiros em obra após discussão por equipamento Crime aconteceu em Rio Verde (GO) Goiás Record|Do R7 17/07/2025 - 20h06 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h06 ) twitter

Um operário matou um colega de trabalho em uma construção civil no bairro Interlagos, em Rio Verde (GO). A vítima, Damião Elbe Soares Medeiros, natural da Paraíba, foi morta com três tiros após uma discussão sobre o uso de um equipamento danificado. O autor fugiu, mas foi capturado em Santa Helena de Goiás. A arma do crime foi encontrada posteriormente. O autor responderá por homicídio qualificado por motivo fútil.