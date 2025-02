Paciente morto pela polícia em hospital é descrito como ‘humilde e amoroso’ Filhos de Luiz Cláudio Dias, paciente que sofreu um surto hipoglicêmico na UTI de um hospital, falam sobre o pai em entrevista exclusiva Goiás Record|Do R7 22/01/2025 - 14h38 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h38 ) twitter

A família de Luiz Cláudio Dias, paciente que morreu na UTI do Hospital de Morrinhos (GO), está inconformada com a morte do homem. Em uma entrevista exclusiva, Gabriela e Luiz Henrique, filhos de Luiz, contaram que ele era uma pessoa debilitada, mas muito humilde, amorosa e presente.

Luiz Cláudio foi morto pela polícia após fazer uma enfermeira de refém, durante um surto hipoglicêmico. A Polícia Militar diz que usou os protocolos de gerenciamento de crise para liberar a enfermeira e foi necessário um disparo contra o paciente para assegurar a vida da refém.

Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar os fatos.