Paciente que fez enfermeira de refém teve surto hipoglicêmico Família do homem condenou a atitude dos policiais e denunciou a falta de cuidados da equipe médica do hospital Goiás Record|Do R7 21/01/2025 - 14h15 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h15 )

O homem que fez uma enfermeira de refém na UTI do Hospital Municipal de Morrinhos (GO), e foi morto pela polícia, era diabético e estaria em surto hipoglicêmico.

De acordo com uma endocrinologista, a queda nos níveis de glicemia no organismo pode levar a situações de surto, com confusão mental e alterações do humor. Por isso, é necessário que pacientes diabéticos estejam sempre sob monitoramento.

A família do homem, identificado como Luiz Cláudio Dias, afirmou, em uma carta aberta, que ele não estava sendo vistoriado de forma correta pela equipe médica e acabou sendo executado de forma cruel. Além disso, a família condenou a atitude dos policiais que atuaram no caso.