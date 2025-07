Padrasto é preso por agredir enteado autista com golpe de martelo O menino, de 12 anos, foi atacado ao tentar defender a mãe, que estava sendo agredida pelo homem Goiás Record|Do R7 21/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h34 ) twitter

Em Rio Verde (GO), um homem de 45 anos foi preso após agredir o enteado autista com um martelo. O menino, de 12 anos, foi atingido por um golpe de martelo na cabeça ao tentar defender a mãe, que estava sendo agredida pelo homem. A criança foi hospitalizada com um afundamento no crânio e o agressor foi preso em flagrante.