Pais de criança torturada são presos preventivamente As torturas, praticadas pela mãe, eram filmadas e enviadas para o pai, com quem a mulher tem um caso extraconjugal Goiás Record|Do R7 19/05/2025 - 20h25 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h25 )

Foram presos preventivamente o pai e a mãe da criança de 4 anos torturada em Goiânia (GO). As torturas, praticadas pela mãe, eram filmadas e enviadas para o pai, com quem a mulher tem um caso extraconjugal. O homem, que é advogado, não agiu para impedir as ações e proteger a filha. A criança está agora sob cuidados dos avós socioafetivos e a polícia está investigando mais provas para entender a extensão do crime.