Pais do menino Salomão pedem que família da dona berçário não seja ameaçada Giselle e o marido prestaram depoimento na delegacia sobre o ocorrido Goiás Record|Do R7 24/02/2025 - 12h13 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h13 )

Os pais do menino Salomão, que morreu ao ser esquecido em um carro na última semana, em Nerópolis (GO), prestaram depoimento na delegacia. Nos primeiros minutos, a mãe, Giselle, passou mal e precisou ser atendida por uma ambulância.

Segundo relatos de Giselle e do marido, Salomão acordou com disposição no dia do incidente e que o trajeto da casa deles até o berçário é de aproximadamente 7 minutos. A mãe não compreende por que a dona do berçário, Flaviane, esqueceu Salomão no veículo, visto que ele estava acordado.

Os pais do menino ainda relataram que não desejam que a família de Flaviane e os funcionários do berçário sejam ameaçados. Segundo eles, a família quer apenas justiça, mas não com as próprias mãos.