Panela de pressão explode em apartamento de Jataí (GO) Ninguém se feriu, mas os móveis da cozinha ficaram destruídos Goiás Record|Do R7 14/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h47 )

Em Jataí (GO), o Corpo de Bombeiros foi acionado após uma panela de pressão explodir em um apartamento, que fica na região central da cidade. Quando os bombeiros chegaram no prédio, o hall de entrada já estava tomado por fumaça. Felizmente, o fogo da explosão se concentrou apenas na cozinha do imóvel e foi controlado. Ninguém se feriu, mas alguns móveis do apartamento ficaram destruídos.

Outro caso de explosão de panela de pressão também foi registrado recentemente, em Mineiros (GO). A explosão destruiu o fogão em que a panela estava e danificou o teto da residência.