Pecuária começa quinta-feira (15) com entrada gratuita e grandes shows Os ingressos, controlados por CPF, deverão ser retirados antecipadamente no site 'Meu Bilhete' Goiás Record|Do R7 13/05/2025 - 20h45 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h45 )

A Pecuária começa na quinta-feira (15), em Goiânia (GO), com entrada gratuita. O evento contará com uma programação diversificada, incluindo shows de artistas renomados como Amado Batista, Luan Pereira, e Wesley Safadão. Os ingressos, controlados por CPF, deverão ser retirados antecipadamente no site ‘Meu Bilhete’. A organização alerta que a venda de ingressos gratuitos é proibida e monitorada.