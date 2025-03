Perturbação de sossego é principal queixa recebida pelo 190 em Goiânia Cerca de 15% das reclamações recebidas pela Polícia Militar são sobre som alto em distribuidoras de bebidas e latidos de cachorros Goiás Record|Do R7 27/03/2025 - 14h50 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A perturbação do sossego é a principal queixa recebida pela Polícia Militar em Goiânia (GO). Cerca de 15% das chamadas mensais pelo 190 são sobre perturbação do sossego, com som alto em distribuidoras de bebidas e latidos de cachorros liderando as reclamações.

Em nota, a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) prometeu fiscalização para atender denúncias, principalmente dos moradores do Setor Sul, onde uma casa com cachorros barulhentos tem tirado a paz dos vizinhos.