Piloto e garupa de moto morrem, após colisão com árvore Acidente aconteceu na noite de sábado (15), na Avenida César Lattes, em Goiânia (GO) Goiás Record|Do R7 18/02/2025 - 13h11 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h11 )

Em Goiânia (GO), um acidente de moto deixou dois mortos. O acidente aconteceu na Avenida César Lattes, na noite de sábado (15), quando um motociclista de aplicativo perdeu o controle do veículo, após passar por um quebra-molas, e colidiu com uma árvore.

O garupa da moto, Alexandre Lima, de 21 anos, morreu no local. Já o piloto, Murilo Ferreira da Luz, de 25 anos, foi socorrido, mas não resistiu e veio a óbito no hospital.