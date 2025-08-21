Logo R7.com
PM é atropelado por motociclista que estava empinando moto em rua movimentada

Após o atropelamento, o motociclista foi baleado e tentou fugir, mas foi preso ao buscar atendimento médico

Goiás Record|Do R7

Um policial militar foi atropelado por um motociclista que estava empinando a moto em uma rua movimentada no Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO). Após o atropelamento, o motociclista foi baleado e tentou fugir, mas foi preso ao buscar atendimento médico. A polícia já havia recebido denúncias sobre as manobras perigosas do suspeito. O policial ferido foi socorrido e passa bem.

