Polícia conclui inquérito sobre acidente que deixou seis mortos na BR-153
O acidente aconteceu em dezembro de 2020 e também resultou em 40 feridos
A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o acidente entre um ônibus e um caminhão que resultou em seis mortes e 40 feridos. O acidente aconteceu na BR-153, em dezembro de 2020. O motorista do caminhão foi isento de culpa, enquanto o motorista do ônibus e o gerente operacional da empresa foram indiciados por homicídio culposo. O sistema de freios do ônibus estava comprometido, fato que contribuiu para a colisão.