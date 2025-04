Polícia encontra celular de jovem que morreu em pesque-pague Aparelho não contribuirá para a investigação, pois estava descarregado no momento do incidente Goiás Record|Do R7 11/04/2025 - 20h23 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h23 ) twitter

A polícia recuperou o celular do jovem que morreu em um pesque-pague de Goiânia (GO), mas o aparelho não contribuirá para a investigação, pois estava descarregado no momento do incidente. O telefone foi encontrado por um funcionário e devolvido à família.

A Polícia Civil está ouvindo funcionários do local e aguarda laudo pericial para concluir o inquérito sobre a morte de Matheus Vaz, que sofreu uma descarga elétrica. A família busca justiça, e o responsável pelo pesque-pague pode responder por homicídio culposo.