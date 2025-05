Prefeitura de Aparecida (GO) inaugura centro de castração de animais de rua Ação tem como objetivo diminuir o abandono e promover adoções de cães e gatos Goiás Record|Do R7 22/05/2025 - 20h53 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h53 ) twitter

A Prefeitura de Aparecida (GO) criou o primeiro Centro Municipal de Castração, parte do Programa de Atenção e Tratamento Animal, com o objetivo de diminuir o abandono e promover adoções de cães e gatos. Localizado no setor Pontal Sul 2, o centro oferece castração, vacinas e microchips, atendendo animais de ONGs e de famílias vulneráveis.