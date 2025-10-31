Professor é afastado após agredir aluno de 11 anos dentro de sala de aula Caso aconteceu em Quirinópolis (GO); o educador fugiu do local e está sendo procurado pela polícia

Em Quirinópolis (GO), um professor da rede municipal foi afastado após agredir um aluno de 11 anos dentro da sala de aula. Câmeras de segurança registraram o professor agredindo fisicamente o estudante após tropeçar em uma mochila. A polícia está procurando pelo educador, que fugiu do local. A Secretaria Municipal de Educação iniciou um processo administrativo para investigar o caso.