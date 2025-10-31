Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Professor é afastado após agredir aluno de 11 anos dentro de sala de aula

Caso aconteceu em Quirinópolis (GO); o educador fugiu do local e está sendo procurado pela polícia

Goiás Record|Do R7

  • Google News

Em Quirinópolis (GO), um professor da rede municipal foi afastado após agredir um aluno de 11 anos dentro da sala de aula. Câmeras de segurança registraram o professor agredindo fisicamente o estudante após tropeçar em uma mochila. A polícia está procurando pelo educador, que fugiu do local. A Secretaria Municipal de Educação iniciou um processo administrativo para investigar o caso.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.