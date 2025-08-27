Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Projeto que revoga ‘taxa do lixo’ em Goiânia segue para votação em Plenário

A taxa de R$ 21,50, cobrada na conta de água em Goiânia (GO) desde julho, tem sido criticada por moradores

Goiás Record|Do R7

O projeto que busca derrubar a ‘taxa do lixo’ foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para votação em Plenário. A taxa de R$ 21,50, cobrada na conta de água em Goiânia (GO) desde julho, tem sido criticada por moradores, especialmente dos bairros afastados, que alegam falta de serviço adequado.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.