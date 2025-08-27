Projeto que revoga ‘taxa do lixo’ em Goiânia segue para votação em Plenário A taxa de R$ 21,50, cobrada na conta de água em Goiânia (GO) desde julho, tem sido criticada por moradores Goiás Record|Do R7 27/08/2025 - 20h56 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h56 ) twitter

O projeto que busca derrubar a ‘taxa do lixo’ foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para votação em Plenário. A taxa de R$ 21,50, cobrada na conta de água em Goiânia (GO) desde julho, tem sido criticada por moradores, especialmente dos bairros afastados, que alegam falta de serviço adequado.