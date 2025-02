Quadrilha que prometia dinheiro em troca de curtidas na internet é presa De acordo com a polícia, em 6 meses, a quadrilha movimentou R$93 milhões Goiás Record|Do R7 21/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h26 ) twitter

A Polícia Civil prendeu uma quadrilha que prometia dinheiro em troca de curtidas na internet. O grupo criminoso agia em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Acre, por meio do ‘golpe das missões’.

Por mensagens, os integrantes enganavam as vítimas que eram ludibriadas a realizar tarefas virtuais. Inicialmente, as vítimas precisariam curtir postagens em redes sociais, mas, com o decorrer do tempo, os criminosos pediam que elas fizessem investimentos financeiros para receber retornos.

De acordo com a polícia, em 6 meses, a quadrilha movimentou R$93 milhões, e mais de 80% dessa quantia foi enviada para uma corretora de criptomoedas que tem sede em Goiânia (GO).

Até agora, 716 vítimas foram identificadas em todo o Brasil. Durante a operação, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 7 pessoas foram presas.