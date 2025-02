Raio cai em carro com motorista dentro Veículo estava estacionado debaixo de uma árvore na Vila Pedroso, em Goiânia (GO). O motorista saiu ileso Goiás Record|Do R7 07/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h16 ) twitter

Durante a chuva desta quarta-feira (05), um carro que estava estacionado debaixo de uma árvore foi atingido por um raio. O incidente aconteceu na Vila Pedroso, em Goiânia (GO).

Segundo o motorista que estava dentro do veículo no momento, os vidros do automóvel estouraram e o sistema elétrico queimou. O prejuízo foi de quase R$4 mil, mas o homem saiu ileso.