Raízes do Araguaia: documentário revela segredos do rio e projeto de preservação O documentário, produzido pela RECORD Goiás, explora as características únicas e a história do Rio Araguaia Goiás Record|Do R7 28/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h39 )

Neste documentário produzido pela RECORD Goiás, são exploradas as características únicas e a história do Rio Araguaia. Também é detalhado o projeto ‘Juntos Pelo Araguaia’, que tem como objetivo recuperar nascentes e proteger o rio. O documentário, de 40 minutos, destaca a beleza natural do Araguaia, as cachoeiras e corredeiras, e a importância da preservação ambiental.