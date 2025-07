Recebe alta bebê que teve perna fraturada durante teste do pezinho A família alega que houve força excessiva durante o exame, que aconteceu em Goiânia (GO) Goiás Record|Do R7 04/07/2025 - 20h29 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h29 ) twitter

Recebeu alta a bebê que sofreu uma fratura na perna durante o teste do pezinho em Goiânia (GO). Concluído o tratamento, a criança agora retornará para a cidade de origem, no Tocantins. A família alega que houve força excessiva durante o exame, mas o laboratório nega. A polícia está investigando o caso e ouvindo depoimentos.