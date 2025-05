RECORD conversa com homem que tacou pedra em passageira após buzina Em entrevista exclusiva, ele alegou que agiu para proteger sua esposa grávida, que dirigia o veículo no momento do conflito Goiás Record|Do R7 13/05/2025 - 20h43 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h43 ) twitter

A RECORD conversou com o homem que atirou uma pedra contra uma mulher no trânsito de Goiânia (GO). Em entrevista exclusiva, ele alegou que agiu para proteger sua esposa grávida, que dirigia o veículo no momento do conflito. A vítima da agressão agora busca justiça por tentativa de homicídio.