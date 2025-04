Record Goiás terá estande aberto ao público na Tecnoshow, em Rio Verde Evento, que acontece na próxima semana, tem expectativa de movimentar mais de R$ 10 bilhões em negócios Goiás Record|Do R7 04/04/2025 - 21h38 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h38 ) twitter

A Tecnoshow, uma das maiores feiras do agronegócio, acontece na próxima semana em Rio Verde (GO).

Com expectativa de movimentar mais de R$ 10 bilhões em negócios, o evento contará com exposições de máquinas de ponta e variedades agrícolas. Melhorias no centro tecnológico incluem ampliação do heliponto e estacionamento, além de reforço na conectividade.

Pela primeira vez, a Record Goiás estará presente com um estande aberto ao público, oferecendo uma experiência única aos visitantes, incluindo gravações de conteúdo e brindes exclusivos.