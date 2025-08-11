Rede criminosa aplica golpes em postos de combustíveis de Goiânia e região Os criminosos fazem um cadastro empresarial, abastecem grandes quantidades de combustível e prometem pagar via boleto, mas o pagamento nunca é realizado Goiás Record|Do R7 11/08/2025 - 20h02 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h03 ) twitter

Uma rede criminosa está aplicando golpes em postos de combustível na região metropolitana de Goiânia (GO). Os criminosos fazem um cadastro empresarial, abastecem grandes quantidades de combustível e prometem pagar via boleto, mas o pagamento nunca é realizado. Dois empresários já foram lesados, com prejuízos de até R$ 43 mil. A polícia está investigando e busca mais vítimas para integrar o inquérito.