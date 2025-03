Regras de partilha de bens agora permitem escolha para pessoas 70+ Apesar das novas regras, a maioria dos idosos ainda opta pela separação total de bens Goiás Record|Do R7 18/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h59 ) twitter

O casamento do cantor Amado Batista, de 74 anos, com Carlita Francieli, de 23 anos, provocou uma discussão sobre o regime de bens adotado pelo casal. Amado Batista e Carlita se casaram sob o regime de separação total de bens, o que garante que cada cônjuge mantenha propriedade exclusiva de seus bens.

Uma recente decisão do STF mudou as regras de partilha de bens após o casamento. Antes, pessoas com mais de 70 anos eram obrigadas a se casar sob o regime de separação obrigatória de bens; após a decisão, os idosos podem escolher o regime, desde que tenham capacidade mental intacta.

Apesar das novas regras, a maioria dos casais ainda opta pela separação total de bens.