Retrospectiva: impacto devastador da COVID-19 em Goiás A reportagem especial do Goiás Record reflete sobre os 5 anos desde o início da pandemia no estado Goiás Record|Do R7 28/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h11 )

A reportagem especial do Goiás Record reflete sobre os 5 anos desde o início da pandemia de COVID-19 em Goiás, destacando o impacto devastador da doença no estado e as medidas adotadas para combater o vírus.

Testes rápidos, mudanças no ensino e a resiliência das pessoas são destacados como legados duradouros. A história de Caroline, que transformou a dor em força após a perda de sua mãe, exemplifica a capacidade de superação da população goiana.