Simulação de sequestro vira caso de polícia O vídeo da cena, que fazia parte de uma campanha de marketing, foi vazado e assustou moradores de Mineiros (GO), que acionaram as forças de segurança Goiás Record|Do R7 21/02/2025 - 13h29 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h29 )

Em Mineiros (GO), uma simulação de sequestro virou caso de polícia. Um empresário da cidade, dono de uma clínica veterinária, contratou uma empresa de marketing para gravar uma propaganda que continha um sequestro no roteiro. A cena foi vazada por algum funcionário da empresa, antes de ser editada, e o vídeo assustou os moradores da região, que acionaram a polícia.

Após grande confusão, com a mobilização de várias forças de segurança, foi esclarecido que a clínica veterinária já havia enviado um ofício à Polícia Civil, antes das gravações, informando que o objetivo do falso sequestro seria divulgar a reinauguração do hospital veterinário.

Agora, a polícia irá colher depoimentos dos responsáveis pela campanha de marketing e investigar quem vazou as imagens.