Suplementos proibidos pela Anvisa são apreendidos em Goiânia Operação da Polícia Civil interceptou duas lojas que vendiam os produtos, uma no Celina Park e outra no setor Castelo Branco Goiás Record|Do R7 10/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h51 )

Uma operação da Polícia Civil em Goiânia (GO) apreendeu 400 unidades de suplementos proibidos pela Anvisa. Duas lojas que vendiam os produtos, uma no Celina Park e outra no setor Castelo Branco, foram interceptadas.

Além disso, um farmacêutico e uma empresária foram detidos em flagrante.