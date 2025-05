Suspeito de matar goiano nos EUA é preso Miguel Santos de Oliveira foi detido em um hotel na Carolina do Norte, após ter a localização revelada pela ex-namorada Goiás Record|Do R7 28/05/2025 - 20h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h48 ) twitter

Foi preso o homem acusado de matar um goiano a facadas nos Estados Unidos. Miguel Santos de Oliveira foi detido em um hotel na Carolina do Norte, após ter a localização revelada pela ex-namorada. De acordo com as leis do estado, o crime poderá resultar em prisão perpétua ou pena de morte. A família da vítima, Lucas Martins, de 20 anos, agora tenta trazer o corpo para o Brasil.