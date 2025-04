Suspeito é preso com 68 kg de pescado irregular em Porangatu (GO) Além da pesca, homem também estava com uma pistola 9mm, mais de 600 munições, e galos com sinais de maus-tratos, possivelmente usados em rinhas

Goiás Record|Do R7 30/04/2025 - 20h30 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h30 ) twitter

