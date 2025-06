Tatuadora tem braço amputado após complicações de lipoaspiração O caso aconteceu em 2023 e, dois anos depois, Camila Gama busca celeridade no processo judicial para receber reparação Goiás Record|Do R7 24/06/2025 - 20h26 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h26 ) twitter

Uma tatuadora goiana teve o braço amputado após complicações de uma lipoaspiração em Goiânia (GO). O caso aconteceu em 2023 e, dois anos depois, Camila Gama busca celeridade no processo judicial para receber reparação. Uma perícia, marcada para 30 de junho, analisará todas as etapas do procedimento. Camila, que era referência como tatuadora nos EUA, agora tenta retomar a vida após a perda do braço.