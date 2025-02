Trabalhadores rurais são resgatados vivendo em condições precárias Os 56 homens foram deixados em uma pousada desativada em Trindade (GO), após trabalharem em uma usina de cana de açúcar sem receber salário Goiás Record|Do R7 13/02/2025 - 13h55 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h55 ) twitter

Trabalhadores rurais foram resgatados em condições parecidas com a escravidão, em Goiás. A maioria dos homens veio do Nordeste para trabalhar em uma usina de cana de açúcar em Inhumas, mas, depois de 30 dias trabalhando sem salário, eles foram levados para Trindade e perderam contato com os empregadores.

Os 56 homens estavam vivendo em péssimas condições em uma pousada desativada, com falta de banheiros e comida precária. Sem ter a quem pedir ajuda, eles decidiram acionar a Polícia Militar, que providenciou um ônibus para levá-los até Goiânia. Em depoimento, um dos homens disse que só quer receber pelo que trabalhou e voltar para casa na Bahia, onde sua esposa grávida o espera.

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a situação dos trabalhadores.