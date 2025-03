Tragédia em Goiás: Afogamentos de jovens em córregos e lagos acende alerta Duas pessoas morreram afogadas na região na mesma tarde Goiás Record|Do R7 12/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h07 ) twitter

Duas tragédias marcaram a região metropolitana de Goiás, com o afogamento de uma adolescente de 12 anos no córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, e de um jovem que teria se afogado em um lago em Senador Canedo, na tarde da última terça-feira (11).

Em Aparecida, a liberação antecipada da escola devido à falta de água, levou a menina e sua irmã mais velha a irem até o córrego, junto com alguns colegas e depois de alguns minutos essa menina teria se afogado. Após cerca de 15 minutos de buscas, o corpo da menina foi encontrado, mas apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros e do SAMU, a jovem não resistiu.

A polícia investiga as circunstâncias, enquanto a comunidade lamenta a perda.

Já no caso do jovem em Senador Canedo, os detalhes ainda estão sendo apurados.