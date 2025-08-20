Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Venda de fazenda avaliada em R$ 35 milhões vira caso de polícia

O vendedor da propriedade, acusado de diversos crimes, teria contado com a ajuda de funcionários de um banco para aplicar um golpe no comprador

Goiás Record|Do R7

A venda de uma fazenda em Porangatu (GO), avaliada em R$ 35 milhões, acabou virando caso de polícia. O vendedor da propriedade, acusado de diversos crimes, teria contado com a ajuda de funcionários de um banco para aplicar um golpe no comprador, Fabiano Tavares. A Polícia Civil indiciou o vendedor e os colaboradores bancários, que poderão pegar penas altas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.