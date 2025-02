Vítima perde R$62 mil em golpe do falso boleto Quadrilha especializada em aplicar o golpe foi presa Goiás Record|Do R7 17/02/2025 - 14h04 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h04 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do ‘falso boleto’. A fraude consistia em enviar réplicas de boletos de dívidas reais para as vítimas, que acreditavam na veracidade do documento e faziam o pagamento, mas o valor caía na conta dos criminosos. Segundo a polícia, uma das vítimas perdeu R$62 mil.

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Goiás e no Amazonas. Por meio do rastreio dos depósitos, os agentes conseguiram identificar e localizar os integrantes da quadrilha, que foram presos.