Vítimas de explosão de lancha em Alagoas são transferidos para Goiânia Dois turistas ficaram com 25% do corpo queimado e passarão por tratamento especializado no HUGOL Goiás Record|Do R7 23/04/2025 - 20h39 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h39 )

Dois turistas goianos que sofreram um grave acidente em Maragogi, no Alagoas, serão transferidos para Goiânia (GO) para realizarem tratamento especializado.

As duas vítimas, que ficaram com 25% do corpo queimado após o tanque de combustível de uma lancha explodir, serão trazidos de Alagoas para a capital goiana por meio de uma aeronave do Corpo de Bombeiros equipada com UTI aérea.

O acidente envolveu 10 pessoas da mesma família, oriundas de Goiás, com três sofrendo queimaduras severas. Uma delas continua internada em um hospital de Maceió e ainda não pode ser transferida. As outras duas, uma mulher grávida e um jovem, serão recebidas na quinta-feira (24), no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGOL), referência em tratamento de queimaduras.