Zoológico de Goiânia recebe novos moradores: cervicapras e auodads Os cervicapras, menores e mais dóceis, contrastam com os auodads, chamados de 'carneiros de barba', que são de grande porte e ariscos Goiás Record|Do R7 05/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h37 )

O Zoológico de Goiânia (GO) recebeu novos habitantes: cervicapras e auodads, vindos de São Paulo. Os cervicapras, menores e mais dóceis, contrastam com os auodads, chamados de ‘carneiros de barba’, que são de grande porte e ariscos. O objetivo da permuta é a reprodução das espécies. O Zoológico de Goiânia está aberto de quarta a domingo, com ingressos a R$ 5.